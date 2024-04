Após preparação de grande festa, Eliezer e Viih Tube comemoram 1º aniversário de Lua com um bolinho; entenda

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 09/04/2024 - 19:32 Para compartilhar:

A filha do casal de ex-BBBs Eliezer e Viih Tube, Lua Di Felice, completou seu primeiro aninho de vida nesta terça-feira, 9. A menina ganhou os parabéns dos papais corujas logo pela manhã, com direito a soprar velinha.

Os influenciadores preparam uma super festa para a menina e vem compartilhando, há meses, a programação. Mas, por enquanto, Lua ganhou apenas um bolinho. É que neste dia ela completa seu primeiro aninho e os papais não quiseram deixar de festejar com a pequena.

“1 ano da nossa Lua Tube. Hoje é seu aniversário princesa, 1 ano de muita saúde, descobertas, risadas, aprendizados, amor, felicidade! Somos tão gratos por você ser uma criança tão feliz e tão amada! Obrigada meu Deus por tanto!”, comemoram eles ao publicar no Instagram o vídeo com a velinha para Lua.

Super festa

A comemoração pelo primeiro aniversário da filha de Eliezer e Viih Tube acontece nos dias 12, 13 e 14 de abril. Será uma festa milionária em um resort de luxo em Atibaia, São Paulo, fechado para 500 convidados.

O evento será como um festival, com muitas atividades e shows ao vivo de Mundo Bita, Galinha Pintadinha, Bolofofos, Turma do Luccas Neto, Larissa Manoela, Baby Tube e Manu do Batidão.

Na última segunda-feira, 8, o ex-BBB anunciou que os presentes que a menina receber serão doados.

“Sobre presente, a gente não tem lista de presente, tá? Inclusive, nós vamos doar os brinquedos e os itens de higiene pessoal que nossos convidados vão levar para festa. Por isso que a gente tá pedindo para levar um brinquedo tanto de menina, ou menino, ou uma fralda, ou um lenço umedecido”, avisou ele.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viih Tube (@viihtube)