Eliezer e Natália Deodato trocam farpas: ‘Se arrependimento matasse’

Os ex-BBBs Eliezer e Natália Deodato trocaram farpas na internet na noite do último domingo (22). Os dois, que viveram um romance dentro da casa do Big Brother Brasil 2022, parece que não estão nos melhores termos depois que o reality acabou. Primeiro, foi o ex-brother que mandou uma indireta no Twitter.

“Se arrependimento matasse, estaríamos todos mortos feat enterrados, né?”, escreveu Eli. Natália, então, fez questão de responder ao rapaz. “Com toda certeza. Inclusive, somos prova viva disso!”, declarou ela.





Depois, Natália explicou que fez questão de rebater a fala de Eli, por não ter “sangue de barata”. “Se tiver que responder, eu vou responder mesmo, mas acho que já chega dessa história e a vida precisa seguir, afinal, a gente precisa virar nosso rosto em direção ao sol pra deixar as sombras pra trás”, completou ela.

Segundo os seguidores, tudo começou porque Eli estaria chateado por uma entrevista que Natália deu ao Notícias da TV, em que falou do romance. “Foi até legal, mas me arrependo demais de ter ficado com ele, ele é uma pessoa maravilhosa, mas, hoje, vendo tudo, eu teria mantido (a relação) na zona de amigo ou talvez nem nisso”, disse ela.