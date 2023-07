Eliezer desabafa ao passar noite acordado após a filha, Lua Di Felice, ter reação à vacina

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/07/2023 - 16:54 Compartilhe

O ex-BBB e influenciador digital Eliezer passou um perrengue daqueles, na madrugada desta quarta-feira (12), em que ficou acordado cuidando da filha, Lua di Felice, de três meses de vida, após a criança ter reação a uma vacina.

Pela manhã, ele compartilhou a situação com seus seguidores no Instagram e relatou os momentos difíceis.

“Noite bem difícil. Segunda a Lua tomou a vacina dos 3 meses e começou a ter reação nessa madrugada. Só agora a minha pequena conseguiu dormir”, contou ele em texto ao mostrar a filha em um clique pelos Stories.

Lua chegou ao mundo no dia 9 de abril. Ela é fruto do relacionamento do designer com a também ex-BBB Viih Tube.

