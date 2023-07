Eliezer dá comida na boca enquanto Viih Tube amamenta a filha do casal: ‘Minha função’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 13/07/2023 - 20:33 Compartilhe

O ex-BBB Eliezer, 33 anos, compartilhou um momento muito fofo que viveu ao lado de sua nova família, a esposa Viih Tube, 22, e a filha do casal, Lua Di Felice, de três meses.

Nesta quinta-feira (13), ele usou a sua conta no Instagram para mostrar os cuidados de pai e de marido. Enquanto a influenciadora amamentava a criança, ele se encarregou de garantir o jantar da mãe, levando a comida até a boca de Viih,

Durante o vídeo, publicado em seu Feed, o designer destaca que a intenção não é ganhar curtidas, mas, sim, mostrar a importância de o pai estar presente em qualquer situação.

“Cuidar é um ato de amor. Pequenas ações, por mais bobas que sejam, significam muito. Cuide também da sua mulher”, declarou ele.

“É importante a gente cuidar e ser presente e pequenas ações fazem muita diferença pra quem está se doando por inteira por sua família”, escreveu ele.

Ainda no vídeo, Eli esclareceu que a situação aconteceu em um restaurante.

“Essa situação do vídeo aconteceu ontem, por mais que na mesa do restaurante estivéssemos com outras pessoas, como por exemplo a mãe da Viih e a nossa babá, é minha função cuidar da minha mulher e da minha filha, é minha função ‘ser pai'”, ressaltou ele.

