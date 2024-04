Eliezer compartilha processo de caracterização para primeira festa do aniversário de Lua

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/04/2024 - 20:41 Para compartilhar:

A grande festa para a comemoração pelo aniversário de Lua Di Felice, filha do casal de influenciadores Eliezer e Viih Tube já deu a partida. Serão três dias de festa para 500 convidados, em um luxuoso resort em São Paulo. Nesta sexta-feira, 12, primeiro dia do evento, o papai coruja mostrou o processo de caracterização de sua fantasia.

Com o tema “Chá da Alice”, o local da festa recebeu uma decoração com mais de 600 mil balões.

Os papais, criativos que só eles, se caracterizaram a rigor – e com muito rigor – para viver personagens do clássico infantil. Em sua conta no Instagram, Eliezer mostrou o processo de maquiagem e cabelo de seu personagem, que foi o Chapeleiro Maluco.

“Dia 1: cabelo maluco da Lua no país das maravilhas. Gostaram?”, escreveu ele na legenda ao publicar no Feed um vídeo acelerado do trabalho de caracterização.

A comemoração pelo primeiro aniversário da filha de Eliezer e Viih Tube acontece nos dias 12, 13 e 14 de abril. Será uma festa milionária em um resort de luxo em Atibaia, São Paulo, fechado para 500 convidados.

O evento será como um festival, com muitas atividades e shows ao vivo de Mundo Bita, Galinha Pintadinha, Bolofofos, Turma do Luccas Neto, Larissa Manoela, Baby Tube e Manu do Batidão.

