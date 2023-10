Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 02/10/2023 - 11:42 Compartilhe

O ex-BBB e influenciador Eliezer compartilhou como está sendo a experiência em ficar sozinho com a filha, Lua, pela primeira vez. A mãe, a influencer Viih Tube, está em Paris, na França, ao convite de uma marca para participar do Paris Fashion Week.

A loira, inclusive, ficou emocionada ao se despedir da bebê. “Estou indo sem me sentir 100% pronta pra ficar longe dela. E vai ficar tudo bem, mas as mamães vão me entender”, compartilhou.

Já o pai de primeira viagem, disse que estava gostando da experiência.

“Estou me sentindo. Gostando da experiência. A lua é muito boazinha. É só seguir os horários da rotina dela porque ela é um reloginho”, falou.

Em sequência, ele respondeu uma seguidora que questionou porque ele não deixou Lua com os avós.

“Tenho certeza que se tivesse ido os dois para Paris, o questionamento seria ‘por que deixaram a Lua com a babá?’ e estaríamos sendo julgados por isso”, opinou o influenciador.

“Agora respondendo: A Viih me chamou para ir [viajar com ela], só que dois pontos. Primeiro, ela foi a trabalho e, na minha opinião, é muito importante ela ter o momento dela. Só dela. É o trabalho dela. Acho necessário esse espaço e individualidade, por mais que façamos muitas coisas juntos”, explicou Eli.

Ele também explicou os motivos de não compartilhar com mais frequência o dia a dia da bebê. Segundo Eli, a bebê recebe diversos comentários ofensivos. Em um print, ele mostrou como responde aos haters – mas no momento, prefere evitar a exposição da pequena.

Eliezer ainda revelou para seus seguidores que ele e mãe optaram por não permitir que filha tenha contato com telas até seus dois anos de idade.

“Vai ser difícil, estou sentindo, porque não sei se é só a Lua ou todo bebê que é fissurado na TV”, confessou. “Quando a Lua vê a TV ligada ela entra em transe e faz de tudo para olhar, a gente tem que desligar”, ainda afirmou.

