Eliezer compartilha estado de saúde de Ravi após alta do hospital: ‘Está anêmico’

Eliezer, 34, utilizou as redes sociais para atualizar os seguidores sobre o estado de saúde de Ravi, seu segundo filho com Viih Tube, 24. Pelos stories do Instagram, o influenciador explicou que o filho, diagnosticado com enterocolite, ainda está anêmico e se recuperando de uma inflamação.

Na tarde desta segunda-feira, 23, o influenciador compartilhou uma foto segurando o filho ao lado da família, com todos usando máscaras. A imagem chamou a atenção dos fãs, que questionaram o motivo da proteção. “Ravi ainda precisa de cuidados, porque está anêmico e o intestino está se recuperando da inflamação”, começou.

“Então, junto com a nossa pediatra, fizemos um protocolo dentro de casa para ser mais seguro para ele e não pegar nenhum tipo de vírus, bactéria ou fungo”, pontuou.

No último dia 14, o caçula do casal foi liberado para deixar o hospital Hospital Albert Einstein. Ravi foi internado na UTI em 27 de novembro após apresentar um quadro de enterocolite, uma inflamação no intestino.