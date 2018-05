Elias admite chateação por reserva, mas nega rumores sobre saída do Atlético-MG

O Atlético-MG fechou nesta terça-feira a preparação para o confronto diante do Sport, que acontecerá nesta quarta, no Recife. Novamente disponível após cumprir suspensão na última rodada, o volante Elias treinou normalmente, mas deverá ficar como opção, uma vez que o técnico Thiago Larghi tem optado pela escalação de Gustavo Blanco no meio de campo.

“Desde que vim para o Galo, nunca passou pela minha cabeça ficar na reserva. Vim para jogar, ajudar a equipe e respeito a opção do treinador. O Blanco, que entrou no meu lugar, vem num momento muito bom e tem que se aproveitar isso. Eu, dentro daquilo que tenho que melhorar, estou melhorando, evoluindo. Espero que, com o tempo ou na próxima partida, eu possa recuperar o meu posto e ajudar o Atlético”, declarou nesta terça.

Até pelo momento ruim que vem atravessando, Elias tem sido incluído em diversas especulações. A mais recente dava conta de uma possível ida do volante ao Santos, que, em troca, enviaria Vítor Bueno ao Atlético-MG. Mas o jogador fez questão de afastar qualquer possibilidade de deixar o time mineiro no momento.

“Para ser sincero, prefiro nem comentar, porque é especulação. Estou indo para o sétimo jogo amanhã (pelo Atlético-MG no Brasileirão) e já vou ‘matar’ isso. Especulação eu deixo para que vocês comentem e analisem”, comentou.

Sem Elias e Otero, que deve estar de partida para o Al-Wahda, da Arábia Saudita, o Atlético-MG deve ser escalado sem novidades para pegar o Sport. A equipe deve ir a campo com: Victor; Emerson, Bremer, Gabriel e Fábio Santos; Adilson, Gustavo Blanco, Luan, Cazares e Róger Guedes; Ricardo Oliveira.