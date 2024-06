Eliana tem despedida do SBT simples, mas respeitosa – e com ‘até breve’ ao público

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/06/2024 - 21:55 Para compartilhar:

Eliana saiu do SBT após a exibição do seu último programa neste domingo, 23. Em meio a um clima de retrospectiva e homenagem, o tom foi de fechamento de ciclo, mas sem grandes alardes ou algo além do habitual.

Já era de se esperar que, apesar da despedida, não surgisse nada de muito diferente ou melancólico – afinal, não dá para criar uma sensação de perda, já que a apresentadora sai, mas a faixa horária permanece na emissora – inclusive, agora sob comando de Celso Portiolli.

“Eu amo vocês. Estaremos juntos. A gente está indo, mas a gente se vê em breve. Conto com vocês. Beijo na família e até breve!”, disse Eliana no encerramento.

Seu próximo destino profissional, porém, ainda não foi confirmado.

No decorrer do programa, foi perceptível uma “preocupação numérica”, destacando o impacto dos últimos 15 anos: em seus “770 programas”, Eliana viajou “mais de 100 mil quilômetros” em “10 países”, ajudou “mais de 100 mulheres”, e por aí vai.

A ideia foi fazer um compilado de quadros marcantes e personagens que fizeram parte da atração, o que incluiu muitas imagens de arquivo. Apesar dos momentos de emoção, embalados pelas costumeiras trilhas sonoras, a apresentadora não derramou muitas lágrimas.

Eliana chegou ao SBT em 1991 (à época, era conhecida por fazer parte do grupo Banana Split) e permaneceu na emissora por sete anos.

Em seguida, foi para a Record, onde ficou entre 1998 e 2009.

Lá, migrou dos programas infantis para os de auditório mais tradicionais, com o Tudo É Possível. Desde seu retorno ao SBT, passaram-se 15 anos, com o Programa Eliana.

O último ‘Programa Eliana’

Logo no início, por volta das 15h40, a apresentadora prometeu um domingo “com muita celebração” e “cheio de surpresas”. Chamou ao palco Daniel, que destacou o “novo ciclo que está começando agora. A vida da gente é assim”.

Pouco depois, uma longa matéria mostrando paisagens de Portugal, sua última pelo programa.

Já passava das 18 horas quando recebeu quatro participantes do quadro Beleza Renovada que passaram por mudanças de visual na atração.

Em tom de discurso sendo lido, Eliana destacou: “Fiz a diferença na vida delas. Encerro esse ciclo com a sensação de missão cumprida. Eu e minha equipe fizemos tudo que foi possível, por tantas mulheres especiais.”

Um VT com a participação de inúmeros famosos, como Angélica, Sandy, Ratinho e Carlos Alberto da Nóbrega, foi exibido antes de dar espaço a jovens que ganharam a oportunidade de aparecer na TV no programa da apresentadora.

Na reta final, homenagens feitas pelo humorista Tiago Barnabé, vestido como ‘Narcisa’ e pelos bombeiros do programa.

Após algumas longas inserções comerciais, chegou a hora da parte mais ‘família’ da atração, relembrando as gestações de Eliana. Em determinado momento, pediu para que a equipe do Programa Eliana aparecesse no palco.

Foi quando falou um “palavrão picado”: “Vocês são ‘oda’. Colocaria vocês dentro de uma caixinha e levaria comigo.”

Por fim, Eliana destacou novamente a importância religiosa de sua viagem para Portugal e cantou Nossa Senhora ao lado de Daniel. Se despediu do público do SBT cercada por sua família e fechando sua fala com um “até breve”.