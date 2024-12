Eliana se emociona no ‘Saia Justa’ ao relembrar morte do pai; assista

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/12/2024 - 8:04 Para compartilhar:

A apresentadora Eliana se emocionou durante o comando do “Saia Justa”, do GNT, na noite da última quarta-feira, 11, ao relembrar a morte e seu pai, José Bezerra, em março de 2024, vítima de complicações causadas por um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

A comunicadora conversava com as demais integrantes do programa semanal e com a médica e ativista da cultura do cuidado, Ana Claudia Quintana Arantes, quando fez um relato tocante a respeito do luto.

“Meu pai partiu e a coisa que mais lembro é dele sorrindo quando eu entrava no quarto. Isso é não ter medo da finitude. Enquanto podemos, temos que viver com intensidade, sem que nada nos desvie desse caminho”, declarou, com a voz embargada.

+ Eliana faz revelação sobre infância: ‘Tomei uns tapas’

Eliana acrescentou ainda que já esteve no grupo de pessoas que evitava falar sobre o fim da vida, mas que aprendeu muito com as próprias vivências. “Estou chorando e sorrindo ao mesmo tempo. Perdi o medo de ter alguém que amava muito partindo”, completou.

“Ressignifiquei a vida depois da morte do meu pai, ressignifiquei minha vida quando fiquei hospitalizada por cinco meses, tudo parou e perdi o controle. Nos momentos mais difíceis da minha vida ressignifiquei o que era morte, doença grave e o que era viver. Comecei a prestar mais atenção às pequenas coisas da vida: o raio de sol que batia no quarto, um abraço, um carinho, um sorriso.”

Eliana fala sobre a partida de seu pai, no #SaiaJustaNoGNT. 😢 pic.twitter.com/VMqnTzJ3O0 — Canal GNT (@canalgnt) December 12, 2024