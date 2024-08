Eliana se emociona em homenagem a Silvio Santos ao vivo na Globo: ‘Não haverá outro’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/08/2024 - 16:05 Para compartilhar:

Eliana entrou ao vivo na cobertura da morte de Silvio Santos na Globo, na tarde deste sábado, 17, para prestar uma homenagem ao comunicador. A apresentadora se emocionou e chorou ao falar da importância do dono do SBT em sua vida.

A artista teve contato com o empresário desde o início de sua carreira e deixou a emissora da Anhanguera há poucos meses, para ocupar uma vaga no “Saia Justa”, do GNT, no grupo Globo.

“Um professor, um mestre, um pai da televisão, porque me aconselhou muitas vezes e um profissional que eu aprendia vendo, muito admirado por todos. Aquela vez forte em frente às câmeras ecoava. Foi uma pessoa que realmente me deu a oportunidade de ser quem eu sou como comunicadora”, disse, em meio a lágrimas.

+ Famosos lamentam a morte de Silvio Santos

+ Família atende pedido de Silvio Santos e não fará velório

“Toda vez que vem a tristeza preciso lembrar que ele era só alegria”, completou. “Sem dúvida, para mim, foi e sempre será um grande mestre. Sou muito grata a ele e sempre serei”, reforçou ela, enaltecendo uma característica do apresentador que a marcou muito: a generosidade.

“[O SBT] Era a única emissora de TV que tinha um departamento totalmente focado em cuidar do cabelo e da maquiagem das colegas de trabalho, porque ele queria que elas estivessem bem e que fossem acolhidas”, disse.

Eliana ainda comentou sobre o lado “sincerão” do dono do SBT. “Silvio Santos sempre foi muito intuitivo, sempre deixava fluir, falava tudo o que via à cabeça, tinha essa característica de falar o que pensava, de ter aquele sorriso largo e se comunicar de maneira própria e única. Quando eu digo que a gente fica órfão na televisão é porque não haverá outro Silvio Santos. Sou muito grata por ter tido momentos ao lado dele”, detalhou.

Aos prantos, a apresentadora ainda apostou no que seria a principal qualidade de Silvio Santos: a simplicidade. “Todas as vezes que entrava em cena, ele fazia com amor. Essa é a maior missão, fazer com amor”, encerrou.

Assista abaixo ao trecho publicado na rede social X (antigo Twitter):