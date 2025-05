Eliana se emociona ao vivo ao falar sobre perda de Tati Machado no ‘Saia Justa’

O “Saia Justa”, do GNT, da noite da última quarta-feira, 14, emocionou o público e as apresentadoras Eliana, Rita Batista e Bela Gil ao abordar o luto e acolhimento, após Tati Machado, que ocupava o quarto lugar de apresentadora do programa, perder o bebê que esperava na reta final da gestação.

Ao iniciar a atração semanal ao vivo, Eliana definiu o momento como uma “dor inimaginável”.

+ Apresentadora Tati Machado perde bebê na reta final da gestação

“Hoje o ‘Saia Justa’ começa diferente. Estamos muito tristes. Como vocês sabem, estamos ao vivo com a missão desafiadora de cumprir o nosso papel de toda quarta-feira. E hoje, especificamente, trazer informação e conhecimento para vocês sobre um assunto delicado relacionado a algo muito difícil de acreditar que aconteceu com a nossa amada Tati, como vocês puderam acompanhar nas notícias dessa semana. Para quem estava acompanhando a sua alegria luminosa nos últimos meses, essa dor é inimaginável”, iniciou.

Emocionada, a apresentadora continuou: “A gente se questionou aqui se a gente faria esse programa hoje. A gente pensou em não fazê-lo. Mas, pelo histórico do Saia Justa e a relevância que ele tem nos assuntos femininos, o GNT decidiu abrir esse espaço para informar e ser um instrumento de apoio a quem precisa”.

Eliana agradeceu a psicóloga Eloisa Salgado, fundadora do Instituto do Luto Perinatal, e Christian Dunker, psicanalista e professor titular do Instituto de Psicologia da USP, por estarem presente e “nesse momento de dor”.

A comunicadora também tirou um momento para lembrar de Micheli Machado e Robson Nunes, que também perderam, nesta semana, o bebê na reta final da gravidez.

“Para eles e para todas as famílias que estão vivendo essa dor recebam todo o nosso carinho”, concluiu ela, emocionada.