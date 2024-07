Eliana se declara em homenagem à mãe e à irmã: ‘Rede de apoio e amor’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/07/2024 - 14:20 Para compartilhar:

Uma declaração de amor para homenagear a mãe e a irmã. A apresentadora Eliana, recém-contratada pela Globo, usou as redes sociais, nesta quinta-feira, 18, para falar da importância de sua família e do apoio que recebe. Com um TBT especial, ela compartilhou um clique das três louras com uma mensagem de amor e afeto.

“TBT com minha rede de apoio e amor. Minha irmã e mãe”, escreveu ela na legenda da publicação no Feed do Instagram.

A nova global recebeu o carinho dos seguidores e amigos, que destacaram a importância do apoio da família.

“Coisa maravilhosa é ter uma rede de apoio dessa. Muito amor, saúde e paz para vocês”, desejou a cantora gospel Fernanda Brum. “Que genética de milhões! Todas lindas”, elogiou uma admiradora. A apresentadora também recebeu muitos emoji de coração.

A mãe de Eliana, dona Eva, e a irmã, Helena, levam uma vida discreta nas redes sociais e vivem bem longe dos holofotes.

Já o pai da apresentadora, José Bezerra, faleceu no início deste ano, aos 92 anos, após enfrentar problemas de saúde.

