Eliana revela que tinha complexo com sua testa: ‘Vivia de franjinha’

Eliana abriu o jogo sobre um assunto íntimo, durante o “Saia Justa”, do GNT, na quarta-feira, 21. A apresentadora revelou que aprendeu a lidar com seus memes, sua exótica risada e que ao invés de se chatear, entra na brincadeira e tira sarro dela também.

Uma das questões que a incomodava nos primeiros anos de sua carreira era a sua testa. A artista falou sobre o complexo que a deixava insegura.

“Sempre falavam da minha testa grande e eu morria de vergonha. Podem ver, usei por muito tempo franjinha. Hoje em dia não estou nem aí, é sinal de inteligência. O mesmo acontecia com minha risada. Aprendi a tirar sarro dela também. Não me importo com os memes que surgem”, disse.

Eliana aproveitou a ocasião para relembrar momentos especiais com Silvio Santos (1930-2024), que morreu no fim de semana, aos 93 anos.

“Lembro que com três meses, o Silvio tirou meu programa do ar, no SBT. Fiquei escondida esperando ele passar para pedir uma oportunidade. Tinha uns 16, 17 anos. Falei: ‘Faço o que for, mas quero trabalhar’. Foi a minha maior ousadia por desespero. Mas se não fosse isso, não estaria aqui”, concluiu.