Eliana revela que às vezes dorme em quarto separado do marido; saiba o motivo

No programa “Saia Justa”, do GNT, desta quarta-feira, 2, Eliana fez uma revelação sobre a relação com o marido. A apresentadora revelou que começou a dormir em quarto separado do marido, com quem é casada há 10 anos, de vez em quando, por causa de uma “questãozinha sonora”. A questão em debate é o fato de Adriano Ricco, cônjuge da empresária, roncar bastante.

Um dos temas do episódio da nova temporada do programa foi o sono, e como algo tão simples se tornou um artigo de luxo. Após comentar que começou a apresentar dificuldade para dormir depois da maternidade, a apresentadora revelou que às vezes o ronco do marido incomoda e que precisa ir para outro quarto para descansar.

“Às vezes, acontece lá em casa (dormir em quartos separados) e não tem nada a ver com o estar bem ou estar mal (referindo-se a possíveis desentendimentos de casal). Tem a ver com eu preciso trabalhar amanhã ou ele precisa e a gente faz isso. Existe uma questãozinha sonora lá em casa, o ronco, que eu realmente não consigo dormir. Incomoda”, disse Eliana.

“Estou me sentindo muito jovem (risos)”, complementou, em clima de piada, pelo fato da nova geração ter menos “encanação” em ter que dormir no mesmo quarto do parceiro, e que os “velhos” têm muito preconceito com isso.