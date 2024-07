Eliana na Globo: saiba quais serão os programas e as datas de estreia da apresentadora

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 01/07/2024 - 0:01 Para compartilhar:

A apresentadora Eliana, nova contratada da Globo anunciada na última semana, será a nova apresentadora do “The Masked Singer Brasil”. A revelação foi feita em entrevista exclusiva ao Fantástico deste domingo (30). Além do programa de auditório, ela também assumirá a apresentação do Saia Justa, no GNT e o Vem que tem na Globo, que mistura entretenimento e ofertas da Black Friday.

A estreia no sofá do Saia Justa, do GNT, será dia 7 de agosto. A âncora do programa de debates vai se juntar a Tati Machado e Rita Batista, também estreantes na atração, e Bela Gil, que continua na nova temporada.

Ainda este ano, em 28 de novembro, Eliana vai comandar o Vem Que Tem, um programa cheio de diversão e ofertas na tela da Globo em clima de Black Friday. Já à frente do The Masked Singer Brasil, ela vai apresentar um especial de fim de ano em 2024 e, em 2025, a quinta temporada do reality.