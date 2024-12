Eliana na Globo, Datena no SBT e demissões na Record: as mudanças na TV em 2024

Se tem uma coisa que movimentou a TV brasileira neste ano, foi a extensa dança das cadeiras. A Globo com apresentadora nova, o SBT também, e a Record fez uma verdadeira demissão em massa. O site IstoÉ Gente faz um resumo e explica como deve ficar a grade de programação das emissoras em 2025.

Muita gente foi pega de surpresa com a saída de Eliana do SBT e sua ida para a Globo. A apresentadora, que ficou 15 anos na emissora de Silvio Santos, já está bem instalada nos Estúdios Globo e voltará de fato para a TV aberta em 2025, no comando do programa ‘The Masked Singer’.

Raul Gil, que comunicou sua saída do SBT neste ano, disse não estar preocupado em ficar parado e afirmou que, diante das câmeras ou não, sua vida vai continuar. O SBT decidiu encerrar o ‘Programa Raul Gil’. A atração sai do ar no fim de dezembro após 14 anos na emissora da família Abravanel.

O SBT ainda teve novidades na reta final do ano: a estreia de Datena, que deixou a Band e assumiu a programação do jornalístico ‘Tá na Hora’.

Nesta semana, Rodrigo Faro deu adeus à Record após 16 anos à frente do programa dominical ‘A Hora do Faro’, que nos últimos anos sofreu com os baixos índices de audiência.

Além de Faro, a Record promoveu uma verdadeira demissão em massa. A principal razão apontada para os cortes é a aposta milionária no setor esportivo. Com a aquisição dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro, a emissora de Edir Macedo prepara uma grade focada no futebol.

Cléber Machado, ex-Globo, deixou neste ano o SBT e se juntará ao time esportivo da Record em 2025.

Roberto Cabrini, que comandava o ‘Câmera Record’, vai dividir a revista eletrônica ‘Domingo Especular’ com Carolina Ferraz.

O esporte da Band, que é um dos grandes pilares do canal, perdeu um de seus mais famosos comentaristas: Denilson, que se despediu da emissora após 15 anos. Ele era destaque no programa ‘Jogo Aberto’, ao lado da apresentadora Renata Fan.