Eliana faz revelação sobre infância: ‘Tomei uns tapas’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/10/2024 - 16:42 Para compartilhar:

Em uma entrevista ao podcast da revista WOW, que foi ao ar nesta última quinta-feira, 10, a apresentadora Eliana revelou alguns fatos da sua vida íntima, incluindo detalhes de sua infância na década de 1970.

Entre os diversos assuntos da conversa, um chamou a atenção: a infância rígida, comum para as crianças da época, da cantora. “Tomei uns tapas da minha mãe, hoje em dia eu não faço isso com os meus filhos, lógico, mas eu vivi esse preconceito por ser uma criança mais simples, vivendo com crianças mais abastadas”, concluiu Eliana. Ela ainda disse que se a infância dele e de outras pessoas da geração x, nascidos entre 1965 e 1980, tivesse sido mais amorosa, eles seriam pessoas melhores atualmente.

+ Leticia Cazarré atualiza seguidores sobre estado de saúde dos filhos :’Está dando essa conjuntivite’

Por causa do impacto no futuro, a apresentadora reforça a importância do cuidado com a criança na infância. Mas ela comenta que, se tivesse sido muito “protegida” antigamente, hoje ela não teria uma carreira de quase 40 anos. Por fim, ela diz não culpar os pais por nada: “(…) não julgo e não culpo meus pais por isso, porque foi a educação que eles tiveram”.

Sobre possíveis mágoas que as crianças poderiam ter dos pais, Eliana diz que é uma escolha pessoal, mas que é melhor ressignificar a dor do que ficar “remoendo”.

Durante outros momentos da entrevista, a cantora de 51 anos conversou sobre maternidade, saúde mental, carreira e até casamento. Ela é capa da edição de 9 anos da revista WOW, que tem o tema ‘Força’.

Confira a entrevista