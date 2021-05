Eliana faz exercícios de biquíni e reflete: ‘Motivos suficientes para agradecer’

Eliana, de 47 anos, levantou com a corda toda na manhã desta terça-feira (18). A apresentadora postou um vídeo no Instagram em que aparece se exercitando ao som “Girl From Rio”, musica da cantora Anitta. No vídeo, a apresentadora usa um de biquíni acompanhada de um casaco por cima.

“Acordou? Tá com saúde? Então já temos motivos suficientes para agradecer. Obrigada meu Deus”, escreveu ela na legenda da publicação.

A loira foi bastante elogiada por seus seguidores e fãs: “Perfeita”, disse uma admiradora. “Linda! Amo te acompanhar! Você é tão leve e tão cheia de luz”, disse outra.

Assista ao vídeo:

