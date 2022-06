Eliana estreia quadro ‘Drive-Thru Okê’ neste domingo: ‘Ideia é divertir’

Eliana estreia o quadro Drive-Thru Okê em seu programa neste domingo, 26. A novidade do Programa Eliana, que vai ao ar a partir das 15h no SBT, é um formato inédito no Brasil e foi comprado diretamente da Coreia, com o objetivo de divertir a família brasileira durante as tardes de domingo.

O quadro é um show de talentos em que anônimos soltam a voz direto de seus automóveis. Para passar de fase, os competidores são avaliados por personalidades que levam em conta a performance, a desenvoltura e a criatividade. A cada programa, 8 a 12 participantes competem pelas cinco vagas na final, que é disputada na sorte, com prêmios de R$ 500 até R$ 10 mil distribuídos nos porta-malas dos carros.





Em entrevista ao Estadão, Eliana conta que se apaixonou quando conheceu o formato e achou que se encaixaria muito bem em seu programa.

“A gente não tem a pretensão de ser um quadro musical para escolher o melhor cantor. Temos excelentes talentos, mas também temos pessoas que foram lá para se divertir e acabam transmitindo essa alegria. Algumas pessoas passam uma energia tão mais fantástica do que a capacidade de cantar, que os jurados acabam abrindo a cancela do drive-thru. Todos que vão para a final saem com um prêmio em dinheiro”, afirma a apresentadora.

Para compor o júri, foram convidadas personalidades como Lexa, Gustavo Mioto, David Brazil, Nicole Bahls, Sylvia Design, Marcelo Marrom e Pyong Lee. Já entre os competidores, o programa convidou anônimos que puderam participar do quadro com qualquer tipo de veículo, desde caminhão até patinete.

Eliana espera que o público receba a novidade com a mesma alegria com que foi produzida: “A ideia é divertir, trazer um quadro leve para os domingos. O mais legal é que a Narcisa [Tiago Barnabé] recepciona os participantes na cabine e alguns pedem um sanduíche, que é uma coisa comum no drive-thru, mas alguns pedem a paz mundial. Então também mostro um pouco da essência do brasileiro, que se preocupa com o próximo e pensa além de si”.

Da pré-produção às gravações, o quadro durou mais de oito meses para ficar pronto e terá 10 episódios nessa primeira temporada. Se a tração for renovada, o objetivo da apresentadora é abrir inscrições para que qualquer um possa participar.

Carreira na televisão

Com o objetivo de entreter o público, o Drive-Thru Okê se junta aos quadros Famosos da Internet e o Minha Mulher Que Manda na grade de atrações do Programa Eliana, que está no ar desde 2009. No bate-papo com Eliana, ela destacou os 17 anos ininterruptos que atua como a única mulher a apresentar um programa dominical na TV aberta do País, com passagens pela Record e pelo SBT.

“Eu tenho muito respeito e carinho pelo meu público e acho que a credibilidade que ganhei ao longo dos anos está ligada a essa coerência profissional. Tudo o que a gente coloca no programa ou nas redes sociais é de forma muito respeitosa e cuidadosa. Acho que o público compreende e abraça isso”, diz a apresentadora, que mantém a paixão pela carreira há mais de 30 anos.

Para ela, ser a representante feminina que acompanha os domingos da família brasileira há tantos anos é motivo de comemoração. “Historicamente era um ambiente masculino, onde só os homens apresentavam programas de auditório. Outras mulheres já chegaram a apresentar, mas não assim, de forma ininterrupta, por tanto tempo. Realmente o Programa Eliana se destacou”.

Fã de desafios, Eliana garante que gostaria de inovar mais em seu programa, mas entende que tudo precisa ser muito bem pensado em uma emissora de televisão. A apresentadora ainda destaca a competência e elogia a originalidade das produções de sua equipe, além de enxergar que a tendência é comunicar de maneira leve.

“Passamos por uma fase de pandemia muito intensa, de muito sofrimento, e ainda não acabou. Acho que quando as pessoas assistem TV, elas precisam de leveza. E como comunicadora também desejo esse tipo de comunicação, porque a vida é dura, não é fácil para a maioria das pessoas”, comenta.

Como forma de ampliar sua atuação como influenciadora, ela vê as redes sociais como aliadas, já que pode se aproximar do público de um jeito diferente do que ocorre no programa. “Aquela coisa de tirar o filtro, a maquiagem, e se colocar como mãe, como mulher. Essa é uma possibilidade que as redes sociais me deram, a aproximação com as mulheres, que são a maioria do meu público”, pontua Eliana.