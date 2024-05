Eliana é o nome favorito para apresentar o novo ‘Vídeo Show’

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 21/05/2024 - 9:39 Para compartilhar:

O “Vídeo Show” pode voltar a grade de programação da TV Globo. De acordo com os jornalistas Anna Luiza Santiago e Gabriel Menezes, do jornal O Globo, a emissora estuda um novo formato comandado por Eliana.

O programa estreou no dia 20 de março de 1983, apresentado pela atriz Tássia Camargo – e passou por diversas fases e formatos. Até 1987, diversos atores e atrizes do elenco da Globo desempenharam o papel de apresentador da atração. Nomes como Paulo Betti, Júlia Lemmertz, Dennis Carvalho e Débora Bloch já estiveram à frente do “Vídeo Show”.

Depois, o programa teve apresentadores fixo, entre eles Miguel Falabella, Cissa Guimarães, Márcio Garcia, André Marques, Ana Furtado, Zeca Camargo, Otaviano Costa e Monica Iozzi. O “Vídeo Show” chegou ao fim em 11 de janeiro de 2019 com Sophia Abrahão e Joaquim Lopes.