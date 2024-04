Eliana deverá ser a substituta de Ana Maria Braga na Globo, afirma site

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 08/04/2024 - 12:49 Para compartilhar:

A saída de Eliana, 51, do SBT, que foi anunciada no dia 1º de abril, por meio de um comunicado oficial, ainda segue repercutindo. Segundo o site Notícias da TV, a apresentadora, que irá deixar a emissora a partir de junho deste ano após 15 anos, irá ser a substituta de Ana Maria Braga na TV Globo, em caso de aposentadoria da veterana.

Ainda de acordo com o veículo, a Globo corre para colocar Eliana no lugar de Astrid Fontenelle no Saia Justa, do GNT. O portal Leo Dias já havia dito que a ex-apresentadora infantil não deve estrear na TV aberta logo de cara, para desvincular sua imagem aos poucos do SBT.

Veja os possíveis cotados para substituir Eliana

Com o anúncio da saída de Eliana do SBT, começou a especular possíveis nomes cotados para substituir apresentadora e ocupar o lugar dela aos domingos na emissora. A IstoÉ Gente lista abaixo alguns deles. Confira!

Angélica

Em fevereiro desde ano, o colunista Rafael Pessina, do programa “Melhor da Tarde”, na Band, revelou que o SBT estaria interessado em contratar Angélica, que não tem mais contrato fixo com a TV Globo.

Chris Flores

A jornalista e apresentadora Chris Flores, que está afastada do SBT desde o final do ano passado, também pode assumir os domingos. Em fevereiro, ao ser questionada se há uma data para Chris voltar ao ar, a assessoria da emissora disse: “Está aguardando um novo projeto”.

Patrícia Abravanel

Patrícia Abravanel, além de ser filha do dono do SBT, foi quem substituiu Eliana quando a loira estava grávida, teve um descolamento da placenta e precisou ficar em repouso.

Rodrigo Faro

O apresentador Rodrigo Faro é outro nome forte para ficar no lugar de Eliana. No final do ano passado, ele se pronunciou após boatos de que estaria negociando seu retorno à Globo. Na ocasião, ele confirmou ter renovado seu contrato com a Record TV por mais um ano e frisou que sequer chegou a receber alguma proposta da emissora carioca.

“Continuo na Record. Tenho mais um ano de contrato. A gente renovou agora, recentemente. No ano que vem, tenho um ano todo de contrato com a Record. Depois disso, entrego na mão de Deus se é para continuar, se é para ir para outra emissora”, disse ele, em entrevista ao programa “A Tarde É Sua”, da RedeTV!”.

“Mas a verdade é que não houve nenhum contato do canal carioca. Tive uma história linda na Globo, mas estou muito feliz na Record hoje. Estou na Record há 15 anos. Se um dia vier o convite de qualquer outra emissora, seja a Globo, o SBT, a Band, eu vou conversar, mas depois que o meu contrato com a Record acabar. Acho que, enquanto você está numa emissora, tem que ter a ética de vestir a camisa da casa e trabalhar por ela”, finalizou.