Eliana curte noite animada com novas colegas de trabalho: ‘Deu match’

Da Redação 10/07/2024 - 8:14

Recém-contratada pela TV Globo, Eliana aproveitou a noite de terça-feira, 9, ao lado de novas colegas de trabalho da emissora.

Nas redes sociais, a apresentadora compartilhou registros especiais ao lado de Tati Machado, Rita Batista e Bela Gil.

“Já deu match, Brasil”, legendou Rita Batista na publicação, e ainda aproveitou para reforçar a data de estreia do programa: “Saia justa, nova temporada, 7 de Agosto, 22:30h no GNT”.

Inicialmente, Eliana estará à frente do programa ‘Saia Justa’, no GNT. Ela mesmo fez questão de contar a novidade, dando também uma prévia do que o público pode esperar de sua chegada no programa.

“Tem uma coisa que me chamou bastante atenção e que a gente vem discutindo, que é a proximidade das saias, das mulheres. Uma forma que a equipe encontrou de deixar a gente mais próxima uma das outras é o sofá diminuir um pouquinho”, disse.

“A gente vai poder se olhar mais, se tocar. Então, aguardem um Saia Justa de maior acolhimento, de grandes respostas e trocas incríveis. “O sofá vai diminuir para aumentar a nossa conexão”, contou ao GShow. “Acima de tudo, a mulher vai falar mais alto nesse momento. Foi incrível, foi emocionante receber esse convite”, seguiu.

“Estamos todas superalinhadas pra fazer um programa bacana, descomplicado, gostoso, onde a gente possa não só ficar no sofá, mas às vezes sentar no chão também, dar aquela relaxada, né, sobre os assuntos, sobre a vida. Essa sou eu hoje, com a idade que tenho, com a maturidade, com tudo que eu vivi”, completou Eliana.

