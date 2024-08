Eliana conta como Silvio Santos mudou sua carreira: ‘Você não gostaria de ser apresentadora?’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/08/2024 - 21:48 Para compartilhar:

Em edição especial do Fantástico, da TV Globo, exibido neste domingo, 18, a apresentadora Eliana contou como Silvio Santos mudou o rumo de sua carreira. À época, o foco de Eliana era a música, mas o destino da artista foi transformado após conselho do ‘homem do baú’.

“Eu comecei cantando, e achava que seria a minha carreira, até que eu conheci o Silvio Santos, em 1991, apresentando o programa ‘Qual é a Música’ […] Ele me chama para o camarim e aí meu coração foi parar na boca. Ele disse: ‘você não gostaria de ser apresentadora? Eu acho que você tem todo o jeito, mas não vai ser fácil’. Vamos fazer um teste’. Fui bem no teste e aí ele me chamou novamente”, conta.

Eliana também revelou como foi a experiência como apresentadora do Bom dia e Companhia.

“Eu saí de um cenário gigantesco, com plateia, com tudo, e fui sentar em um banquinho e foi aí que surgiu a música dos Dedinhos, e o programa começou a ir tão bem, que eu comecei a ganhar um programa, o Bom Dia e Companhia. E ele [Silvio] foi me dando possibilidades de expandir”. Até que eu recebi uma proposta, ele falou: ‘não, vai, porque vai ser bom para você, e a hora certa você volta”, diz.

Silvio Santos morreu no sábado, 17, aos 93 anos, em São Paulo, em decorrência de broncopneumonia após infecção por Influenza (H1N1). O corpo do apresentador foi sepultado na manhã deste domingo (18) no Cemitério Israelita do Butantã, em São Paulo, em cerimônia restrita a amigos e familiares.