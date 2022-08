Eliana comemora aniversário do filho com festa temática de ‘Stranger Things’

Da Redação 24/08/2022 - 4:32 Compartilhe

Eliana celebrou o aniversário de seu filho, Arthur, de 11 anos, fruto de seu relacionamento com João Marcello Bôscoli, com uma festa temática do seriado “Stranger Things“, da Netflix, nesta terça-feira (23).

A apresentadora posou ao lado do filho, do atual marido, Adriano Ricco, e da filha Manuela, no local da festa, com uma decoração personalizada com imagens da série.

A decoração da festa foi feita por Andrea Guimarães, que compartilhou em seus stories do Instagram vários vídeos com o trabalho, que reproduz cenários e personagens, inclusive os atores e itens de cena da produção.

Confira abaixo a decoração da festa.