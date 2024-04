Eliana alfineta Patricia Abravanel em post na rede social: ‘Respeitando os concorrentes’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 29/04/2024 - 13:32 Para compartilhar:

A apresentadora Eliana, 51, causou a maior polêmica ao deixar um comentário em uma postagem do Instagram do diretor Ariel Jacobowitz, no último sábado, 27, logo após o recado afrontoso deixado por Patricia Abravanel, 46, na mesma publicação.

Jacobowitz, que diretor do programa da loira, anunciou em suas redes sociais que irá assumir o comando do ‘Chega Mais’, atração matutina do SBT. “É com muita honra que agora sigo nessa nova missão de fazer das manhãs do SBT um lugar de informação, entretenimento, serviço, emoção e diversão. Temos um longo e desafiador caminho pela frente, e que vai dar certo, com muito trabalho e dedicação!”, começou Ariel.

“E ao mesmo tempo continuo encerrando esse ciclo lindo de 13 anos no comando do Programa Eliana até junho. Agradeço demais a todos que estão, que estiveram e que estarão ao meu lado nessa jornada! Um momento de grandes e emocionantes desafios profissionais!”, completou.

Nos comentários, Patricia Abravanel aproveitou para dar uma alfinetada em Ana Maria Braga e Patrícia Poeta, que são concorrentes diretas das manhãs do SBT. “Certeza que com você no comando o “Chega Mais” vai ser o melhor programa desse segmento do Brasil!!! Namaria e Poeta que lutem!! Boraaaaaa!! Pra cima Sbt!!!”, escreveu a filha de Silvio Santos.

Poucas horas depois, Eliana também também comentou no post e, para alguns internautas, a comunicadora deu uma indireta para Patricia.

“Ari você vai brilhar onde estiver. Sempre respeitando os concorrentes e fazendo tudo com amor e profissionalismo, como sempre fizemos. Os queridos apresentadores do @chegamaissbt vão ter o privilégio de trabalhar com um baita profissional. Vai com tudo!!! Eu estarei sempre na torcida”, escreveu Eliana, que irá deixar o SBT a partir de junho deste ano, após 15 anos na emissora.

