Eli Lilly gasta US$ 5,3 bi para elevar produção de Mounjaro e Zepbound

24/05/2024 - 14:49

A Eli Lilly pretende gastar US$ 5,3 bilhões para elevar sua capacidade de produzir Zepbound, um medicamento contra a obesidade com fortes vendas, e o Mounjaro, contra diabetes, em um grande investimento para acabar com a falta desses populares remédios. A empresa espera anunciar na sexta-feira que expandirá de modo significativo um local de produção que está sendo construído em 600 acres em Lebanon, Indiana, a cerca de 50 quilômetros da sede da companhia em Indianapolis.

No total, agora a Eli Lilly gastará US$ 9 bilhões no novo local, maior investimento do tipo em sua história.

Concorrente da empresa, a Novo Nordisk também não tem conseguido atender à demanda por medicamentos similares, Ozempic e Wegovy.

As companhias têm comprometido bilhões de dólares para elevar sua capacidade de manufatura, para atender à demanda.

Em novembro, a Novo Nordisk anunciou mais de US$ 6 bilhões para ampliar a produção na Dinamarca. Em fevereiro, informou que pagaria US$ 11 bilhões para adquirir uma fabricante de medicamentos Catalent, como parte de um acordo.

A Eli Lilly espera que a nova fábrica comece a produzir no fim de 2026 e que as operações aumentem nos dois anos seguintes. Fonte: Dow Jones Newswires.