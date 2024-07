Eli Lilly fecha acordo por compra da Morphic, que estuda tratamentos contra doenças intestinais

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/07/2024 - 13:14 Para compartilhar:

A Eli Lilly anunciou nesta segunda-feira, 8, que fechou acordo que prevê a compra da Morphic Holding por US$ 3,2 bilhões. O acordo avalia as ações da Morphic com um prêmio de 79% em relação ao preço de fechamento de sexta-feira, 5. Com o acordo, a Eli Lilly busca se aproveitar da expertise da Morphic em tratamentos envolvendo as chamadas incretinas.

As incretinas são receptores envolvidos em uma ampla gama de atividades biológicas. O principal medicamento experimental da Morphic promete bloquear uma incretina específica para tratar a colite ulcerosa e a doença de Crohn.

A Morphic também possui medicamentos em testes pré-clínicos para doenças autoimunes, hipertensivas pulmonares e fibróticas, além de câncer.

Após a notícia, a ação da Morphic saltava mais de 70% em Nova York.

O analista da RBC Capital Markets Gregory Renza diz que a Lilly é uma “compradora sensata” da Morphic, dada a recente aprovação da empresa para o tratamento da colite ulcerosa Omvoh. A Eli Lilly também está testando o Omvoh em pacientes com doença de Crohn. Estas são as duas formas de doença inflamatória intestinal, ou DII. Fonte: Dow Jones Newswires.