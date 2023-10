Eli Lilly concorda em comprar Point Biopharma por US$ 1,4 bilhão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/10/2023 - 15:41 Compartilhe

A farmacêutica Eli Lilly concordou em comprar Point Biopharma Global, em um acordo de US$ 1,4 bilhão que expande as capacidades oncológicas da farmacêutica para terapias de próxima geração.

A Eli Lilly disse na terça-feira, 3, que pagará US$ 12,50 por ação em dinheiro pela Point, um prêmio de 87% em relação ao preço de fechamento de segunda-feira de US$ 6,68. Ambas as empresas estão sediadas em Indianápolis.

A farmacêutica disse que espera concluir a aquisição, que não está sujeita a qualquer condição de financiamento, até ao final do ano.

