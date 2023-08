Eleven de ‘Stranger Things’, Millie Bobby Brown revela detalhes do planejamento de seu casamento

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 15/08/2023 - 16:02 Compartilhe

A atriz Millie Bobby Brown, 19 anos, a Eleven da série ‘Stranger Things’ (Netflix) já está nos preparativos para o seu casamento com o também ator Jake Bongiovi, 22 anos.

Em entrevista recente para a revista Women’s Wear Daily, ela contou que já pensa sobre os detalhes da cerimônia.

Uma grande preocupação do casal em relação às celebrações é manter a privacidade e preservar esse momento que é tão pessoal.

“Eu acho que descer as cortinas, apenas porque são poucos os momentos da vida que você só vive uma vez. E ter opiniões e olhos de todo mundo olhando para aquilo, não é natural para mim”, analisou a atriz.

“Eu sinto que é importante manter essas coisas, pequenos momentos preciosos da vida, próximo ao seu peito. Eu posso dizer que o planejamento está acontecendo – é muito divertido e um momento muito animador na minha vida”, descreveu ela.

Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi, que é filho do cantor Jon Bon Jovi, anunciaram o noivado em abril deste ano. Eles celebraram o momento com registros em preto e brano compartilhados em suas contas no Instagram.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Millie Bobby Brown (@milliebobbybrown)

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias