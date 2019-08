Elevado do Joá é liberado parcialmente após acidente

Rio – A subida do Elevado do Joá, que liga Zona Oeste à Zona Sul, foi parcialmente liberada ao tráfego de veículos no início da manhã desta quarta-feira. Um acidente com um limitador de altura da via interditou, durante toda a madrugada, um trecho da pista central da Avenida Ministro Ivans Lins, na Barra da Tijuca, no sentido Elevado do Joá. Segundo o Corpo de Bombeiros, não houve vítimas.

De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), o desvio para a pista central continua e uma faixa da pista sentido São Conrado foi liberada. A CET-Rio atua no local. O COR ainda recomenda o desvio pela Linha Amarela, Alto da Boa Vista e Grajaú-Jacarepaguá.