Elevação de impostos na Argentina deve afetar principalmente Minerva, diz Citi

São Paulo, 16 – A elevação dos tributos sobre exportações (retenciones) de carne bovina na Argentina deve afetar negativamente empresas do setor que operam no país, principalmente a Minerva, segundo o Citi. O banco estima que a empresa gere 20% de seu Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) consolidado na Argentina. No sábado, o governo argentino aumentou para 9% o imposto sobre as exportações de carne bovina. Antes, eram cobrados 3 pesos por dólar exportado. Para o Citi, a Minerva deveria repassar esse aumento.

Em teleconferência para discutir os resultados do terceiro trimestre, companhias do setor já vinham mencionando que esperavam que o novo governo aumentasse impostos. O Citi observou que, embora nunca seja uma boa notícia, a elevação foi pequena para exportadores de carne bovina.

Mais cedo, a Mafrig afirmou que a mudança nos impostos não afetará materialmente os resultados da empresa. A justificativa é que a receita da operação na Argentina representou uma parcela pequena da receita total da empresa entre janeiro e setembro deste ano.

O Citi disse que, por enquanto, mantém o rating neutro tanto para Minerva quanto para Marfrig.