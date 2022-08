Eletronuclear diz negociar Acordo Coletivo de Trabalho com empregados

Estadão Conteúdo 29/08/2022 - 19:13 Compartilhe

A Eletronuclear informou nesta segunda-feira, 29, que está conduzindo a negociação para chegar a um Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) relativo a 2022-2023 com os seus empregados, “dentro das atuais condições econômico-financeiras da empresa e das diretrizes estabelecidas pelos órgãos de governança externos”.

Sem dar detalhes sobre a negociação, a estatal confirmou que amanhã, 30, haverá uma paralisação dos empregados por 24 horas, em protesto contra a proposta de reajuste salarial de 80% do IPCA, que já foi rejeitada em assembleia.

Segundo a Eletronuclear, a greve será realizada apenas pelos empregados lotados na sede, no Rio de Janeiro, e não no canteiro de obras da usina nuclear Angra 3, em Angra dos Reis, litoral do estado, que está sendo preparado para fazer a primeira concretagem do edifício do reator em setembro.

“A companhia respeita a decisão de seus empregados de exercerem o direito de greve”, disse a empresa em nota.