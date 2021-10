Eletromídia conclui aquisição da NoAlvo para fornecimento de dados em anúncios

A Eletromídia concluiu a aquisição da NoAlvo, startup brasileira focada no setor de mídia out-of-home (OOH). A empresa é provedora de uma plataforma que conta com um sistema de planejamento de campanhas, que cruza dados geolocalizados de dispositivos móveis com os pontos físicos de mídia, de forma que é possível determinar os endereços para se anunciar considerando um determinado público-alvo, proporcionando dados e métricas para os anunciantes. O valor da operação não foi informado.

Segundo a companhia, a transação trará sinergias importantes, em que a Eletromidia poderá alavancar suas vendas com a expansão da presença em sua base atual de clientes através de uma melhor experiência de planejamento, venda e pós-venda; acessar novos clientes que não investem de forma relevante em mídia OOH pela falta de métricas disponibilizadas; e complementar seu time de tecnologia com profissionais especialistas no mercado OOH.

A NoAlvo será imediatamente integrada na Eletromidia. Os fundadores permanecem na companhia, beneficiários de um plano de stock option de longo prazo, com foco no desenvolvimento da plataforma tecnológica e de vendas da Eletromídia.

