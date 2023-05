Eletrobras vê oportunidades de aquisição, avalia alternativas para Emae

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 05/05/2023 - 17:12 Compartilhe

SÃO PAULO (Reuters) – A Eletrobras está em um momento financeiro melhor do que a média das empresas, o que traz oportunidades para a companhia elétrica fechar bons negócios no mercado de fusões e aquisições, disse nesta sexta-feira o CEO Wilson Ferreira Júnior.

Em coletiva de imprensa, o executivo comentou que a companhia está avaliando alternativas envolvendo a geradora paulista Emae, da qual a Eletrobas é sócia.

“Temos 40% das ações preferenciais (da Emae), vamos estar atentos a esse processo, temos uma posição no conselho da companhia… Estamos estrategicamente avaliando alternativas, que pode ser vender com eles ou ter algum tipo de condução para comprar a parte que for vendida”, disse.

Já no caso usina de Belo Monte, a Eletrobras seguirá como importante acionista e não deverá diminuir sua participação no empreendimento, atualmente em 49,9%. Mas acredita que “não é o caso” de ampliá-la.

Ele lembrou que a dívida de Belo Monte é expressiva e que uma consolidação no balanço da Eletrobras poderia criar dificuldades financeiras momentâneas.

O executivo lembrou ainda que a Eletrobras tem a meta de reduzir o número de sociedades de participação específica (SPEs) para 31 até o fim deste ano, ante 74 no encerramento de 2022. Parte desse processo já vem sendo realizado, em operações como a consolidação da Santo Antônio Energia e a troca de ativos com a Neoenergia.

(Por Letícia Fucuchima)

