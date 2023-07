Eletrobras vai buscar comprador para térmica Candiota 3, diz Ferreira Júnior

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/07/2023 - 19:14 Compartilhe

O presidente da Eletrobras, Wilson Ferreira Júnior, disse nesta quarta-feira, 12, que a Eletrobras vai buscar um comprador para a usina termelétrica Candiota 3. Segundo a companhia, o negócio deve ser fechado até o fim deste ano.

A usina movida a carvão mineral está localizada no Rio Grande do Sul e pertence à CGT Eletrosul, da Eletrobras. Além de gerar caixa, a venda de Candiota 3 está alinhada com a estratégia de descarbonização do negócio de geração da Eletrobras.

“Vamos buscar comprador para a térmica Candiota 3. Já estamos tratando com alguns potenciais compradores”, disse o presidente da Eletrobras, Wilson Ferreira Júnior a jornalistas após o Eletrobras Day, que aconteceu hoje, em São Paulo.

Segundo executivos da Eletrobras que o acompanhavam, Candiota 3 ainda é um ativo rentável e relevante, que gera energia, o que tornaria o negócio atraente para compradores, apesar da fonte fóssil poluente.

Comercializadora

Em outro momento da entrevista, Ferreira Junior voltou a falar da comercializadora de energia recém-criada pela Eletrobras para atuar na venda de energia no mercado livre.

Ele disse que a empresa já tem se estruturado para atender no ambiente de contratação livre que deve se robustecer com a abertura do mercado, matéria de projeto de lei em tramitação no Congresso.

Antes, o executivo já havia dito que, além do novo negócio em si, a comercializadora vai ajudar a holding a aproveitar créditos fiscais num volume que estimou em R$ 15 bilhões.

