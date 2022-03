Eletrobras tem queda do lucro em 2021 com aumento de provisões

SÃO PAULO (Reuters) – A Eletrobras fechou o ano de 2021 com um lucro líquido de 5,71 bilhões de reais, cifra 11% inferior à registrada em 2020, em meio a um forte aumento de provisões, informou a companhia na noite de sexta-feira.

Embora a estatal de energia tenha registrado altas de dois dígitos na receita e no lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebtida), houve piora significativa na linha de provisões, que dobraram no ano passado.

Dos 14,9 bilhões de reais em provisões contabilizadas, 10,8 bilhões estão relacionados ao chamado empréstimo compulsório – mecanismo criado pelo governo nos anos 1960 para bancar investimentos da estatal no setor elétrico e cobrado de consumidores industriais, que hoje contestam e pedem ressarcimentos na Justiça.

A receita bruta da Eletrobras alcançou 44,4 bilhões de reais em 2021 (+26% na base anual), enquanto o Ebitda atingiu 15,12 bilhões (+44%).

O desempenho de 2021 também foi impactado positivamente pela repactuação do risco hidrológico (GSF, na sigla em inglês), com a extensão das concessões de hidrelétricas rendendo um valor adicional de 4,3 bilhões de reais à companhia.

Os investimentos da estatal, que passa por um processo de privatização, somaram 4,7 bilhões no ano passado, bem abaixo dos 8,2 bilhões orçados para o período.

Segundo a companhia, a frustração dos aportes decorre principalmente de dificuldades no projeto da usina nuclear Angra 3, além de problemas com fornecedores e matérias-primas para as unidades Angra 1 e 2.

Do lado financeiro, a companhia encerrou o ano com dívida líquida de 21,6 bilhões de reais, e uma alavancagem de 1,1 vez, medida pela relação de dívida líquida sobre o Ebitda recorrente dos últimos 12 meses.

QUARTO TRIMESTRE

Entre outubro e dezembro do ano passado, a companhia obteve um lucro líquido de 610 milhões de reais, queda de 52% no comparativo anual.

O desempenho foi positivamente impactado pelas atividades de geração de energia, além da redução do custo com pessoal, material e serviços (PMSO, na sigla em inglês) em 9% ante igual período de 2020.

Ainda no trimestre, as contingências se reduziram em 1,66 bilhão de reais, embora tenha havido um aumento de 803 milhões relacionado ao empréstimo compulsório.

(Por Letícia Fucuchima)

Saiba mais