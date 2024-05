Eletrobras tem lucro líquido de R$ 331 milhões no primeiro trimestre

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/05/2024 - 23:20 Para compartilhar:

A Eletrobras reportou lucro líquido de R$ 331 milhões no primeiro trimestre de 2024, queda de 19% na comparação anual. O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, da sigla em inglês) somou R$ 4,620 bilhões no trimestre, queda de 6% ante igual período do ano anterior.

O Ebtida ajustado, caiu 19% no trimestre, para R$ 4,505 bilhões. A margem Ebitda alcançou 53%

no período, queda de 0,1 ponto pOrcentual (p.p.) na base anual, enquanto a margem Ebitda

ajustada caiu 8,5 p.p. no período, para 52% .

A receita operacional líquida da Eletrobras no mesmo intervalo atingiu R$ 8,718 bilhões, 5%

inferior à observada no primeiro trimestre de 2023. A receita com geração totalizou R$ 5,933

bilhões, alta de 10% em um ano. No segmento de transmissão, a receita totalizou R$ 4,559

bilhões, elevação de 5%.

A dívida líquida ajustada da Eletrobras ficou em R$ 42,966 bilhões ao final de março, 17%

maior ante o mesmo intervalo de 2023. A alavancagem, medida pela relação dívida líquida por

Ebitda recorrente, alcançou 2,4 vezes no trimestre, de 18% na base anual.

No primeiro trimestre, a geração de energia foi de 44.521 gigawatts hora (GWh), redução de

0,7% em base anual de comparação.