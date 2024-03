Eletrobras reverte prejuízo e registra lucro líquido de R$ 893 milhões no 4º trimestre

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/03/2024 - 7:05 Para compartilhar:

A Eletrobras encerrou quarto trimestre de 2023 com lucro líquido de R$ 893 milhões, revertendo o prejuízo de R$ 479 milhões apurado no mesmo intervalo de 2022. No ano de 2023, o lucro foi de R$ 4,395 bilhões, resultado 21% maior que o registrado no ano anterior.

O lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (Ebitda) somou R$ 1,055 bilhão no quarto trimestre, uma queda de 26% ante o apurado um ano antes. No ano, o Ebitda somou R$ 17,020 bilhões, o que representa uma alta de 49% ante o ano anterior.

Já o Ebitda regulatório recorrente somou R$ 5,642 bilhões entre outubro e dezembro, uma alta de 5% ante um ano. Em 2023, o Ebitda somou R$ 21,522 bilhões, um avanço de 19% ante 2022.

A receita operacional líquida cresceu 10% no quarto trimestre de 2023 ante igual período do ano anterior para R$ 9,922 bilhões, refletindo principalmente o aumento das receitas de transmissão. No fechado do ano, a receita totalizou R$ 37,159 bilhões, um crescimento de 9% ante o ano de 2022.

O resultado financeiro ajustado ficou negativo em R$ 2,269 bilhões nos últimos três meses do ano, principalmente pelos maiores encargos de dívidas, pelos encargos e atualização monetária das obrigações com a CDE e com a revitalização de bacias hidrográficas.

A dívida bruta da Eletrobras alcançou R$ 60,8 bilhões no quatro trimestre do ano passado, redução de R$ 9,7 bilhões em relação ao terceiro trimestre e

aumento de R$ 1,7 bilhão em comparação ao mesmo intervalo do ano anterior.

A dívida líquida ficou em R$ 41,763 bilhões ao final de dezembro, ante dívida líquida de R$ 39,107 bilhões apurada ao final do terceiro trimestre.

Nos últimos três meses de 2023, os investimentos da Eletrobras totalizaram R$ 4,632 bilhões, montante 148% superior ao investido no trimestre anterior. No ano, os investimentos totalizaram R$ 9,018 bilhões, um crescimento de 60% em relação a 2022.

