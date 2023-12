Eletrobras pagará R$ 1,156 bilhão para a Petrobras em acordo sobre empréstimo compulsório

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/12/2023 - 8:11 Para compartilhar:

A Eletrobras informou nesta terça-feira, 12, que celebrou acordo com a Petrobras sobre o empréstimo compulsório, em que as partes discutiam a diferença de correção monetária de créditos escriturais de energia elétrica. Na conclusão da negociação, haverá o pagamento à Petrobras de R$ 1,156 bilhão, encerrando todas as discussões existentes nesse processo judicial. Essa negociação faz parte do projeto da Eletrobras, implementado em 2023, para reduzir sua provisão para contingências, envolvendo os processos judiciais que discutem a correção monetária de créditos escriturais de empréstimo compulsório que, em 30 de setembro de 2023, representava uma provisão total de R$ 19 bilhões.

