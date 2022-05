Eletrobras lança oferta de ações e indica valor de R$30,69 bi

SÃO PAULO (Reuters) – A Eletrobras lançou nesta sexta-feira a oferta de ações com vistas à sua privatização, uma operação que movimentaria cerca de 30,69 bilhões de reais com base no fechamento do papel na véspera, segundo prospecto preliminar entregue à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

A capitalização da Eletrobras será precificada no dia 9 de junho, e o preço da operação será determinado com base no interesse dos investidores.





O valor indicativo também não considera a venda de ações de lote suplementar.

A operação envolverá uma oferta primária e secundária de ações ordinárias realizada simultaneamente no Brasil e no exterior. A oferta primária será, inicialmente, de 627.675.340 novas ações.

O comunicado diz ainda que a quantidade de ações da oferta inicial poderá ser acrescida de um lote suplementar de até 15% do total das ações.

Já a oferta secundária será de 69.801.516 ações atualmente detidas pelo banco de desenvolvimento BNDES.

A cotação de fechamento das ações ordinárias de emissão da companhia na B3 e dos ADSs, em 26 de maio, foi, respectivamente, de 44 reais e de 9,23 dólares por ADS representadas por ADR, valores estes meramente indicativos, “podendo variar para mais ou para menos, conforme a conclusão do Procedimento de Bookbuilding”.

Com o lançamento oficial da oferta ao mercado, os próximos passos são o “roadshow” de apresentação da oportunidade a investidores e a coleta de intenções de investimento, quando se apura efetivamente a demanda do mercado pela operação e o valor final por ação da oferta.

(Por Letícia Fucuchima, com reportagem adicional de Tatiana Bautzer)