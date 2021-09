Eletrobras: Eletronorte conclui venda de ações na NBTE para a Leovac

A Eletrobras comunicou que foi concluída a operação de venda conjunta (tag along) das ações da Norte Brasil Transmissora de Energia (NBTE) pela sua controlada Centrais Elétricas do Norte do Brasil (Eletronorte) para a Leovac Participações, que pertence a Ontario Teachers’ Pension Plan Board.

A venda conjunta ocorreu após a Leovac adquirir 100% das ações da Evoltz Participações S/A, proprietária de 51% das ações da NBTE.

A Eletronorte recebeu nesta quinta-feira, 23, o valor de R$ 740,382 milhões pela venda.

No comunicado, a empresa afirma que a operação está em linha com a racionalização das participações societárias da Eletrobras, nos termos do Plano Diretor de Negócios e Gestão (PDNG 2021-2025) anunciado no final do ano passado.

Veja também