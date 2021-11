Eletrobras efetua 1º pagamento sobre ações envolvendo El Paso Rio Negro Energia

A Eletrobras efetuou o primeiro pagamento no valor de R$ 256,5 milhões, referente ao acordo judicial realizado após procedimento de mediação, visando extinguir as ações que tratam de discussões sobre contratos de compra e venda de energia, propostas pela El Paso Rio Negro Energia contra a estatal e a Amazonas Geração e Transmissão, no valor total é de R$ 567 milhões.

Em comunicado ao mercado, a estatal explicou que o valor pago será ressarcido pela Eletronorte, que adquiriu a Amazonas GT, e que o valor está provisionado pela subsidiária.

De acordo com a Eletrobras, este acordo permitiu a reversão, nos resultados do terceiro trimestre de 2021, do montante de R$ 101,483 milhões. “Com o acordo, quaisquer discussões sobre o tema são encerradas, evitando, assim, o risco de execução”.

