Eletrobras diz estar está bem posicionada para explorar mercado de hidrogênio

A Eletrobras afirma estar “bem posicionada” para explorar o mercado de hidrogênio de baixo carbono, informou em apresentação do Eletrobras Day, evento para convidados em andamento em São Paulo. O mercado de hidrogênio sustentável deve ser o principal vetor de crescimento da demanda de energia elétrica no País, afirma a empresa.

Como diferenciais para atuação no segmento, a companhia cita a energia renovável no portfólio já disponível em todos os submercados brasileiros e a capacidade de conectar grandes projetos, aproveitando reforços e melhorias da sua própria rede de transmissão.

Ainda no documento, compartilhado no site da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa afirma que o Brasil se destaca ante outros países por sua matriz elétrica já renovável com fontes a preços competitivos, alta demanda doméstica e pela produção potencial de derivados, como metanol verde.

Analistas que participam do Eletrobras Day na manhã desta quarta-feira em São Paulo relataram ao Estadão/Broadcast que um dos pontos que mais chamou a atenção nas apresentações já feitas no evento foi o plano de otimização da alocação de capital da empresa.

