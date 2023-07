Eletrobras deve ser a primeira de energia a atingir net zero até 2030, diz presidente

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/07/2023 - 18:17 Compartilhe

O presidente da Eletrobras, Wilson Ferreira Júnior, afirmou nesta quarta-feira, 12, que a companhia deverá ser a primeira empresa de energia do mundo a atingir o net zero até 2030.

“Reduzimos as nossas emissões de gases do efeito estufa em 42% de um ano para o outro. Devemos ser a primeira empresa do mundo a atingir o net zero até 2030”, disse Ferreira Junior.

Segundo o executivo, esse foi o principal destaque passado aos investidores durante o Eletrobras Day, que aconteceu nesta quarta-feira, em São Paulo.

“A Eletrobras já é a segunda maior empresa do mundo em energias renováveis e a que se movimentou mais fortemente naquilo que o mundo espera de empresas de energia, que é ser grande em renováveis e ter poucas emissões por megawhat-hora gerado”, continuou.

Em apresentação a jornalistas, Ferreira Jr. mostrou que a Eletrobras tem hoje uma capacidade instalada de 44,4 GW, o equivalente a 23% da capacidade instalada no País, sendo 97% da geração via fontes limpas.

Crescimento

Ferreira Júnior destacou que a Eletrobras cresceu 4 GW em geração desde que foi privatizada, se convertendo em uma corporation. “Era uma companhia acostumada a vender coisas e que agora passou a comprar coisas”, disse.

Segundo o executivo, a companhia pretende continuar crescendo via fusões e aquisições. Haveria espaço para tanto devido à alavancagem considerada baixa, que deixa “grande espaço para criação de valor sustentável”.

“Hoje, depois da capitalização, o nível de alavancagem está inferior a duas vezes sua geração anual de caixa, o que dá uma perspectiva de crescimento em transmissão, geração renovável e novos negócios”, disse.

