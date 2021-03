Eletrobras: Conselho do PPI vai deliberar sobre privatização

A Eletrobras recebeu ofício do Ministério de Minas e Energia (MME) com a informação de que nesta terça-feira, 16, o Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos (CPPI) vai deliberar sobre a qualificação da companhia no PPI, e sua inclusão no Programa Nacional de Desestetização (PND).

Segundo a estatal, a inclusão no PND tem como objetivo permitir o início dos estudos que serão realizados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Veja também