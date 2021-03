Eletrobras: conselheiro Ricardo Brandão renuncia e deixa o cargo em 1º abril

A Eletrobras informou nesta sexta-feira, 26, que o conselheiro de administração Ricardo Brandão Silva, indicado pela União, apresentou carta de renúncia e deixará o cargo a partir de 1º de abril. Ana Carolina Tannuri Laferté Marinho, eleita hoje em reunião do Conselho de Administração, irá substituí-lo para completar o mandato até a Assembleia Geral Ordinária (AGO), prevista para o dia 27 de abril.

A nova conselheira é subchefe adjunta de Infraestrutura da Subchefia para Assuntos Jurídicos da Casa Civil desde janeiro de 2018, e já consta como candidata, indicada pela União, na Proposta de Administração da 61ª AGO. Ela possui pós-graduação lato sensu com ênfase em direito constitucional no Instituto Brasiliense de Direito Público (IDP), além de pós-graduações lato sensu na Escola da Magistratura do Distrito Federal (Amagis) e no Instituto Brasileiro de Estudos Tributários (Ibet). Marinho tem bacharelado pela Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.

Nesta semana, Mauro Cunha também deixou o conselho de administração da estatal, após o board aprovar Rodrigo Limp como presidente da elétrica, acatando indicação da controladora União e ignorando a opinião da consultoria Korn Ferry, contratada para conduzir o processo de sucessão.

Veja também