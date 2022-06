Eletrobras confirma oferta de privatização ao preço de R$42 por ação

(Reuters) – A Eletrobras confirmou nesta sexta-feira que sua oferta de ações para privatização foi precificada em 42,00 reais por ação, levantando um total de 29,29 bilhões de reais.







O valor incluiu uma oferta primária de 627.675.340 novas ações ordinárias emitidas pela empresa, através das quais o governo brasileiro diluiu sua participação, e uma oferta secundária de 69.801.516 ações já detidas pelo BNDES, disse a Eletrobras em um documento à Comissão de Valores Mobiliários.

Com forte demanda pelos papéis, de quase 70 bilhões de reais, a operação da elétrica brasileira na Bolsa configurou-se como a segunda maior do mundo este ano, e a maior oferta de ações em 12 anos no Brasil, desde a capitalização da Petrobras em 2010.

(Por Gabriel Araujo, com reportagem adicional de Rodrigo Viga Gaier)