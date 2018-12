Eletrobras confirma leilão da Ceal após período de apresentação de propostas

Em comunicado ao mercado, a Eletrobras confirmou nesta quinta-feira, 27, a realização do leilão da distribuidora Ceal, de Alagoas, na sexta-feira, 28, às 17 horas. Segundo a estatal, a Comissão de Licitação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) analisou os documentos apresentados e considerou que os requisitos para participação no certame foram atendidos.

Última das seis distribuidoras da Eletrobras a ser leiloada, a Ceal é considerada a de maior atratividade. Porém, a venda da companhia atrasou devido a uma liminar concedida pelo ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), em junho.

A decisão, tomada no contexto de uma disputa entre a União e o Estado de Alagoas, impediu o andamento da operação até o fim de novembro, quando o próprio Lewandowski derrubou a liminar.

O certame sofreu mais um adiamento na semana passada. O BNDES, juntamente com o Ministério de Minas e Energia, considerou melhor dar o prazo adicional de uma semana aos investidores para garantir a atratividade do certame, afirmaram fontes próximas à coordenação do processo.

Entre os candidatos a levar a empresa, estão Energisa e Neoenergia, que detêm outras concessões de distribuição de energia nas proximidades, Equatorial e Enel.

O Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) apurou, no entanto, que a Neoenergia não teria tanto apetite pelo ativo alagoano, enquanto a Energisa teria menos fôlego para novas aquisições por já ter adquirido recentemente as distribuidoras da Eletrobras no Acre e em Rondônia.

A Enel também era considerada fora da disputa porque ainda está absorvendo a Eletropaulo, adquirida em meados deste ano. Sobra a Equatorial, que arrematou a Cepisa, também da Eletrobras.