Eletrobras: CGT Eletrosul fecha a compra da totalidade da FOTE por R$ 83,101 mi

A Eletrobras informou nesta sexta-feira, 21, que a Companhia de Geração e Transmissão de Energia Elétrica do Sul do Brasil (CGT Eletrosul) fechou um acordo com a Companhia Estadual de Transmissão de Energia Elétrica (CEEE-T), para comprar 49% da participação da CEEE-T na Fronteira Oeste Transmissora de Energia S.A. (FOTE). Com isso, a CGT Eletrosul passa a deter 100% das ações da FOTE. A negociação já havia sido anunciada em 29 de abril, em fato relevante.

A CGT Eletrosul pagará à CEEE-T o total de R$ 83,101 milhões. A operação deve ser concluída em até 30 dias.

“A CGT Eletrosul irá futuramente promover a incorporação da FOTE, no escopo da iniciativa de racionalização das participações societárias da Eletrobras, nos termos do Plano Diretor de Negócios e Gestão (‘PDNG 2021-2025’) divulgado ao mercado por meio de Fato Relevante em 23 de dezembro de 2020”, diz a companhia.

